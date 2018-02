Congo-Kinshasa: Forêts - 650.000 ha attribués aux Chinois

Malheureusement, c'est fait pour des intérêts personnels. Et intérêts personnels sont en train d'impacter négativement sur forêts congolaises, et les peuples autochtones », a déploré Wabiwa.

En effet, a déclaré Greenpeace, les deux entreprises au cœur du scandale seraient les mêmes qui ont été citées dans le rapport de Greenpeace en 2016. Ce rapport, mettait en cause, le ministre honoraire en charge de l'Environnement, Bienvenu Liyota. Les concessions rétablies le 1er février 2018 ont été attribuées aux compagnies d' »exploitation forestières, la Forestière pour le Développement du Congo-FODECO) et la Société La Millénaire Forestière (SOMIFOR), dont le siège à Kinshasa reste introuvable.

« Le ministre de l'Environnement et développement durable, Amy Ambatombe a réattribué de concessions forestières, en violation du moratoire sur les forêts de la RDC, aux entreprises chinoises non autrement identifiées... » a déclaré Irène Wabiwa Betoko, Greenpeace Africa Senior Forest Manager.

Cette internationale pointe du doigt l'actuel ministre de l'Environnement, Amy Ambatobe, comme auteur de cette forfaiture et appelle le gouvernement congolais à révoquer ces nouvelles concessions et sanctionner toutes les personnes impliquées dans ce coup. *

