Sénégal: Débrayage et grève - Les syndicats d'enseignants mettent le turbo

Les syndicats les plus représentatifs (G6) du secteur de l'éducation, notamment le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden) et le Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc) ont décidé d'observer un débrayage aujourd'hui, mercredi 21 février, à partir de 10 heures.

Ce énième mouvement d'humeur entre dans le cadre de leur quatrième plan d'action, dans le déroulé duquel les secrétaires généraux desdites organisations ont retenu de tenir un face-à-face avec les journalistes, au siège de l'Uden.

Toujours dans son plan de lutte pour le respect des accords, le G6, en plus du maintien du boycott des évaluations et cellules pédagogiques, va encore accélérer la cadence.

Ses membres ont prévu un débrayage mercredi 28 février, suivi d'un sit-in devant les Inspections d'académie (Ia) et les Inspections de la formation et de l'éducation (Ief). Une grève totale et une marche nationale à Kaolack est programmé le jour suivant, jeudi 1er mars.

Les autres organisations syndicales ne sont pas en reste. On retient, pour le plan d'action de l'Inter-cadre des Syndicats d'enseignants composés du Grand cadre, de l'Union syndicale pour une éducation de qualité (Useq), de l'Intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants (Idee) et la Fédération des enseignants (Fed-er), une grève totale, les mercredi 21 et jeudi 22 février 2018, du préscolaire au moyen et secondaire. Ils exigent aussi des négociations sérieuses et inclusives avec le gouvernement.

En attendant le prochain rendez-vous entre les enseignants et le gouvernement, prévu le 19 avril prochain, les syndicats mettent le turbo et appellent à la résistance. Ce quelque soit, disent-ils, les intimidations: ponctions et toutes autres formes de menaces.