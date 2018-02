Congo-Kinshasa: Mouvement sportif - Papy Niango prend langue avec les fédérations

Le ministre des Sports, Maître Papy Niango, a reçu, le 20 février, au salon présidentiel du stade des Martyrs à Kinshasa, les présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives de la RDC.

Il s'est agi d'une concertation en vue de savoir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour l'année en cours. Ils ont également passé en revue les réalisations et ce qui n'a pas été fait depuis que Papy Niango est à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Ils se sont aussi attardés sur les difficultés des fédérations et des perspectives d'avenir.

Papy Niango a exprimé sa volonté de rassembler les fédérations pour constituer, avec le ministère, une équipe forte qui peut gagner ensemble. Et même si elle perd, que l'on sente qu'il y a eu une cohésion. Les présidents des fédérations ont trouvé cette idée pertinente. Pris cependant à pied levé, ils ont demandé au ministre de leur accorder quelques jours pour s'organiser.

Objectif de la rencontre...

Selon le ministre des sports, l'objectif fondamental de cette réunion a été de communier avec le mouvement sportif pour s'approprier leurs besoins et les intégrer dans les priorités du ministère. Et à propos des actions en perspective du ministère, Papy Niango a parlé de trois axes : la redynamisation des structures, la redynamisation de son cabinet pour offrir une forte accessibilité de ses services à tout le mouvement sportif et enfin mûrir l'ambition d'organiser les quatrièmes Jeux congolais, en prélude de la participation RD-congolaise aux Jeux africains. Aussi envisage-t-il une tournée dans les provinces pour analyser les voies et moyens d'organiser des compétitions, dans le cadre des préparatifs des Jeux congolais. Ces jeux serviront non seulement à la promotion du sport mais aussi à réaffirmer l'unité du pays par le sport.

Le stade des Martyrs...

Au cours de la réunion, quelques fédérations ont exposé directement leurs problèmes au ministre. Le président de la Fédération de volley-ball de Congo (Févoco), Christian Matata, s'est préoccupé de l'utilisation du stade des Martyrs pour des activités sportives, aujourd'hui conditionnée par le paiement d'une somme d'argent. Ce n'était pas le cas par le passé. L'aspect commercial a tellement pris le dessus.é"Ce stade avait un grand problème d'eau. Le stade a recouru à un forage, qui, malheureusement, ne répond pas à ce que les architectes ont prévu comme besoin du stade. Donc, pour exploiter le stade, il faut recourir à la Régideso qui nous coûte 6.000 $ de créance d'eau et l'électricité coûte 8000$. Je veux faire du stade des Martyrs une espace public autonome", a répondu Papy Niango. Et il a argué : "Jadis, les ministres venaient au stade avec un cortège mais sans payer les frais. Mais lorsqu'ils devraient se déplacer pour le stade du TP Mazembe à Lubumbashi, ils paient les frais d'accès. On a copié ce qui est bon". Avant d'ajouter : "Le stade servait d'auberge, des résidences, on y vendait et y fumait du chanvre. L'exploitation du stade aujourd'hui répond à des charges, et nous sommes censés les partager. Le stade n'est pas un temple de gratuité. Il faut payer quelque chose pour permettre sa modernisation". La prochaine rencontre entre le ministre et les officiels des fédérations est prévue dans une semaine, le temps pour les instances sportives d'élaborer leurs états des lieux.