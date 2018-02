Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Deux travailleurs humanitaires tués à Rutshuru

CFPP identifie un mort et trois évadés « libérés » dans la liste des quinze… Plus »

Les deux humanitaires travaillant pour l'ONG Hydraulique sans frontières (Hyfro), rappelle-t-on, ont été tués, le 17 février 2018, dans l'exercice de leurs fonctions par des personnes armées non identifiées. Il est également signalé le maintien en otage d'un de leurs collègues de la même organisation. « La grande famille humanitaire en RDC présente ses plus sincères condoléances aux familles des disparus, à leur organisation ainsi qu'à ceux qui sont touchés par cette tragédie », a noté la coordonnatrice humanitaire en RDC.

Dans ce document signé au nom de l'équipe pays humanitaire, la coordonnatrice humanitaire en RDC a souligné que les conditions sécuritaires étaient très préoccupantes dans le Nord-Kivu et représentaient un obstacle majeur pour l'accès des organisations humanitaires aux milliers de personnes qui sont dans le besoin. Sans sécurité, a-t-elle appuyé, les travailleurs humanitaires verront leurs opérations fortement limitées et, malheureusement, ce sont les Congolais ayant besoin d'assistance humanitaire qui en payent encore le plus gros tribus.

La coordonnatrice humanitaire en RDC a condamné, dans un communiqué du 19 février, l'assassinat des deux travailleurs humanitaires près du village de Mushikiri, sur l'axe Nyanzalé-Bwalanda-Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, ainsi que le maintien de leurs collègues en otage. « L'Équipe humanitaire pays condamne, avec fermeté, cette dernière attaque qui a conduit à la perte tragique des collègues engagés dans l'assistance humanitaire d'urgence et demande la libération immédiate et inconditionnelle de la personne maintenue en otage », indique le communiqué.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.