Congo-Kinshasa: Diplomatie - Sonoran Policy Group, nouveau lobbyiste de la RDC à Washington

La firme américaine Sonoran Policy Group (SPG), qui se décrit comme une entreprise de « diplomatie privée mondiale », fera du lobbying pour la République démocratique du Congo à Washington en tant que sous-traitant de Mer Security and Communications Systems, une firme israélienne qui travaille pour le pays depuis l'année dernière, indique le site américain politico.com.

Selon Robert Stryk, fondateur de SPG, cité par politico, SPG envisage d'aider le gouvernement congolais à coordonner les efforts antiterroristes avec Washington et demandera à l'administration du président Donald Trump d'ouvrir une base opérationnelle avancée dans le pays. SPG, à en croire politico, a des liens avec d'anciens membres du personnel de la campagne du président américain Donald Trump. SPG, selon son fondateur, est constituée d'une équipe d'experts qui, en 2001, ont uni leurs forces pour créer un cabinet de conseil en relations gouvernementales et géopolitique à service complet afin d'aider les clients à identifier les opportunités, gérer les risques et proposer des solutions innovantes aux défis complexes.

La firme revendique avoir une équipe de professionnels hautement expérimentés avec des relations solides aux États-Unis et dans les gouvernements étrangers, dans les multinationales et dans les différents réseaux du monde. Les activités de SPG sont principalement axées sur la défense, le renseignement et le plaidoyer pour la sécurité intérieure. Pour sa part, Robert Stryk, fondateur de SPG, est décrit comme un spécialiste des affaires gouvernementales avec plus de 15 ans d'expérience nationale et internationale en conseils-clés en matière de géopolitique et de gestion des risques à plusieurs organisations privées et publiques. Avant de fonder SPG, il a occupé un certain nombre de postes importants à Washington et a travaillé notamment pour le sénateur John Mcain.