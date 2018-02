Congo-Brazzaville: Reims-Brazzaville - Les deux mairies actualisent le serment de jumelage

Le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba et son homologue de Reims, Arnaud Robinet, ont renouvelé le 21 février à l'hôtel de ville le serment de jumelage signé en 1961 par les premiers magistrats de l'époque, Simon Bolombo et Jean Taittinger.

Le serment de jumelage signé formalise les engagements réciproques des deux villes et de leurs premiers magistrats.

Après la réactivation du jumelage en 2005, la seconde étape franchie consistera à offrir une nouvelle dynamique à cette amitié dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation, de la recherche et du tourisme.

Les deux villes vont également développer prioritairement des interactions au niveau des municipalités mais aussi au niveau des citoyens ainsi que des organisations locales et autres.

Aux termes de cette charte de jumelage, les responsables des villes de Reims et Brazzaville œuvreront pour encourager les actions en faveur de la francophonie afin de maintenir les liens permanents pour dialoguer et soutenir les échanges entre leurs concitoyens. « La langue française constitue un précieux héritage commun, un moyen d'accès à la modernité et un outil de communication favorisant l'échange d'expériences », ont-ils laissé entendre.

À travers cette coopération, il sera aussi encouragé les échanges portant sur les valeurs universelles que constituent la liberté, la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit.

« Nos deux villes ont été parties prenantes de la seconde guerre mondiale, dans des segmentations différentes mais dont l'importance et l'historisation sont primordiales. Nos deux villes ont su être actrices de leurs temps pour s'affirmer sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, en tant que maire de la ville de Reims et Rémois avant tout, je suis fier de pouvoir dire notre fierté de voir notre nom apposé au vôtre. (... ) La coopération entre nos deux villes sur de nombreux aspects doit être modernisée pour être au plus proche des aspirations de nos concitoyens », a déclaré le maire de Reims, Arnaud Robinet.

Le serment de jumelage actualisé a été salué par les élus locaux de Brazzaville qui d'ailleurs l'ont avoué par voie de presse. « L'initiative est bonne car les amitiés doivent être aussi renouvelées. Les actes comptent. La signature du renouvellement de ce serment de jumelage doit être accompagnée avec les engagements futurs. Nous y espérons aux bons résultats », a souligné la conseillère municipale Nana Ikama.

Le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a, pour sa part, développer tous les aspects historiques liés à la coopération entre Reims et Brazzaville. Il s'est réjoui de la volonté affichée par les deux parties à œuvrer pour le développement de ce lien de jumelage.