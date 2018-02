Sénégal: Ligue des champions / Misr El Makassa-Génération Foot - Les Académiciens ont rendez-vous avec l'histoire !

Les deux buts inscrits par son équipe à Dakar ne sont pas synonymes de qualification. Et Génération Foot a tout intérêt à se méfier de la réaction d'orgueil des Égyptiens qui évoluent à domicile et devant leur public. Pour cela, ils devront marquer très tôt pour tuer le match. Un but du club sénégalais serait un élément de pression supplémentaire pour les Égyptiens. Dans ce match tout peut arriver. Cheikh Tidiane Sabaly et Amadou Dia Ndiaye, décisifs lors du match aller, sont encore attendus pour sortir le grand jeu et semer le doute dans l'esprit des Égyptiens qui feront tout pour passer.

Génération Foot devra s'attendre à un match très difficile cet après-midi, en Égypte, face à Misr El Makassa. Les enjeux sont énormes et un résultat positif propulserait les Académiciens au prochain tour de la Ligue africaine des champions. Mais le club égyptien, défait à Dakar lors de la manche aller, a la même ambition et fera tout pour s'imposer. Les hommes d'Olivier Perrin devront se préparer psychologiquement à mener un match très difficile. Le fait d'avoir gagné (2-0) à l'aller est un très bon résultat. Mais Olivier Perrin s'est voulu très clair.

