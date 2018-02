Sénégal: Présidentielle de 2019 - Me Mame Adama Guèye candidat

L'avocat, Me Mame Adama Guèye, est candidat à la présidentielle de 2019.

Une annonce faite par le concerné sur sa page facebook, estimant avoir pris la mesure de «la gravité de cette décision» ainsi que sa responsabilité au regard du sens qu'il donne à cet engagement. «Je fais le serment solennel, devant Dieu et devant le peuple sénégalais, que j'aspire à la haute responsabilité de Président de la République dans le but exclusif de servir notre vaillant peuple et ses intérêts supérieurs», écrit Me Guèye invitant les Sénégalais à l'honorer de leur confiance. Il promet d'ailleurs, avec l'ensemble des Sénégalais de construire ce qu'il appelle «le Nouveau Sénégal».

En plus d'être avocat, Me Mame Adama Guèye est un acteur de la société civile sénégalaise qui a longtemps porté la parole du Forum civil. Ancien membre du mouvement «Sénégal bu nu beg», il a fini par claquer la porte et a créé dernièrement «Sénégal Bou Bess». En 2007, il a participé à la présidentielle et avait recueilli 0,4% des suffrages valablement exprimés soit un score de 13.700 voix.