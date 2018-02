Pour la bonne utilisation de ces infrastructures, Macky Sall a confié : «je voudrais profiter de cette cérémonie pour rappeler l'importance particulière que mon gouvernement accorde à la sécurité routière et invité l'ensemble des usagers de la route à une bonne utilisation et au respect des dispositifs de sécurité mis en place». Il s'agit, entre autres, selon lui, de l'utilisation des passages piétons pour la traversée des routes.

A l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la route Keur Waly Ndiaye-Pass-Sokone, le Président de le République a indiqué que cette «infrastructure de grande qualité» répond aux meilleurs standards de sécurité et de durabilité. Il n'a pas manqué de saluer le partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne qui repose sur des valeurs communes. Un partenariat qui a permis la réalisation d'autres infrastructures majeures, telles que le pont de Rosso qui sera un trait d'union entre la Mauritanie et le Sénégal, la route nationale n°2 sur une centaine de kilomètres, la transgambienne avec le renforcement de la route Sénoba-Ziguinchor en relation avec d'autres partenaires, notamment la Banque africaine de développement (Bad) et la Banque européenne d'investissement (Bei), la route Tamba-Kidira-Bakel. «Ces importantes infrastructures vont renforcer l'intégration sous-régionale et raffermir nos liens avec les pays frères de la Mauritanie, du Maroc mais aussi de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée ainsi que du Mali », a confié le Président de la République.

