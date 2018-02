Angola: Le MPLA doit stimuler le développement du pays

Luanda — Le président du MPLA, José Eduardo dos Santos, a réaffirmé mercredi à Luanda l'engagement du parti dans le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

José Eduardo dos Santos s'exprimait lors de la première réunion du Secrétariat du Bureau politique du MPLA avec les dirigeants des comités provinciaux.

Il a dit que le MPLA était un parti fort, uni, organisé et basé sur les principes et valeurs du socialisme démocratique, de la justice sociale, de l'humanisme, de la liberté, de l'égalité et de la solidarité.

Il considère que c'est un parti de masses, dont l'objectif est de contribuer au développement du pays et au bien-être des citoyens.

Il appelle les dirigeants et militants à dominer les principes et les valeurs partisanes (...), pour une démocratie moderne et dynamique.

Le président du MPLA conseille aux militants de promouvoir l'entrepreneuriat en participant à la création de micro, petites et moyennes entreprises agricoles, industrielles et commerciales privées en vue de garantir la croissance économique et l'emploi.

Selon lui, le parti doit soutenir l'effort national en appliquant l'égalité des chances.

Il préconise la réactivation des groupes d'étude afin de former des cadres et dirigeants partisans et considère qu'il est essentiel d'améliorer et de moderniser les techniques de communication et d'information des partis.

Le président du MPLA recommande l'élection des cadres par leur propre mérite et propose des études pour revitaliser et adapter le fonctionnement des comités d'action en tant que structures fondamentales du parti.

Il appelle également à l'harmonisation de la responsabilité des dirigeants partisans avec l'activité du gouvernement, jusqu'au niveau municipal.

L'objectif de la réunion était de définir les perspectives de travail en vue de consolider le rôle de leader du MPLA en tant que protagoniste de l'action politique, organisationnelle et sociale dans le pays et d'aborder les questions liées à la vie interne du parti.

Une analyse détaillée des résultats des élections de 2017 a également été discutée lors d'une réunion en présence du vice-président du MPLA, João Lourenço, et du secrétaire général, António Paulo Kassoma.

Le secrétaire à l'information du MPLA, Norberto Garcia, a déclaré que la performance des dirigeants à différents niveaux était en cours d'évaluation.

Norberto Garcia a souligné que le MPLA continuera à maintenir les maximes, selon lesquelles "le plus important est de résoudre le problème du peuple" et "améliorer ce qui est bien et corriger ce qui est mal".