Angola: Cuanza Norte - La spiruline, le plus grand investissement du Gouvernement

Elle est naturellement cultivée au Tchad, au Mexique et aux États-Unis, alors que le Brésil, la France, Cuba, le Burkina Faso et l'Inde produisent la spiruline artificiellement.

Dans une déclaration faite à la presse en marge de la cérémonie d'ouverture de la campagne de consommation de la spiruline produite au pays orientée par la ministre des pêches et de la Mer, Victória de Barros Neto, elle a fait remarquer que le projet était évalué à 350 mille dollars, et a été financé par la FAO dans le cadre d'un partenariat avec le Gouvernement angolais.

Dondo (Angola) — La production de la Spiruline au Centre de l'Aviculture de Mucoso, municipalité de Cambambe, province de Cuanza Norte (nord), a été l'un des plus grands investissements du Gouvernement réalisés au cours de cinq dernières années en milieu rural, a dit la représentante locale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Mamadou Diallou.

