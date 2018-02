Angola: Une députée favorable à un journalisme exempt et pluriel

Luanda — La députée du MPLA (parti au pouvoir), a encouragé les organes de communication sociale d'opter pour un journalisme responsable, exempt et pluriel, capable de montrer la réalité du pays dans toute sa diversité.

Dans une intervention faite mardi au séminaire sur "l'évolution et les défis de la Communication Sociale », pour l'intégration institutionnelle des députés de la IVème législature, a manifesté la nécessité d'encourager les organes de communication sociale à assumer les nouveaux paradigmes de travail.

Selon elle, les moyens de communication sociale doivent exercer positivement, un rôle d'éduquer les citoyens pour la tolérance et la défense des deniers publics et le renforcement de la démocratie parce que le progrès de communication sociale doit être synonyme de développement social et économique.

Luísa Damião, membre de la Commission de la Culture, questions religieuses, Communication sociale, Jeunesse et Sports de l'Assemblée Nationale, a fait savoir que les efforts devaient être déployés pour la construction d'un édifice national de communication sociale en vue d'approfondir de plus en plus la démocratie.