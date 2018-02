Angola: Un activiste pour des mesures de protection de la population défavorisée

Benguela — L'activiste social Domingos Martins a défendu mardi la nécessité de prêter plus d'attention aux populations les plus nécessiteuses, en leur concédant des mesures de protection et d'opportunités dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire.

Parlant à l'Angop à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, célébrée mardi 20, l'activiste social a souligné l'importance de l'éphéméride dans la vie des peuples, représentant un mécanisme créé par les Nations Unies (ONU) pour d'attirer l'attention des gouvernements sur le combat et l'élimination de la pauvreté, des inégalités entre les sexes, des préjugés fondés sur la race, la couleur, la religion ou la culture.

Domingos Martins a affirmé qu'analyser la justice sociale nécessite de confirmer que les asymétries et les inégalités sociales continuent de s'accentuer dans le pays, en même temps que la concentration de la richesse est de plus en plus conséquente.

Il a souligné que la question de la justice sociale passait nécessairement par la répartition équitable des richesses et de meilleures opportunités économiques et sociales, facteurs qui favorisent la longévité de l'individu et, en même temps, une meilleure espérance de vie.

Domingos Martins, également président de l'association de jeunes protecteurs de l'environnement (AJPA), a indiqué que parler de la justice sociale signifiait aussi un plein développement d'un pays et l'inclusion sociale, surtout quand l'accès du citoyen le plus pauvre est rendu difficile face aux différences existant d'opportunités dans le contexte social.

Il a considéré la justice sociale comme un impératif qui, selon lui, devrait être valorisé chaque jour davantage, pour permettre la liberté de circulation entre les peuples, la participation à la vie publique et sociale et à la convivialité dans la différence.

L'activiste a reconnu que l'Angola, dans le cadre de la justice sociale, était à un niveau intermédiaire compte tenu des stratégies tracées par l'Exécutif pour mettre fin à des inégalités sociales, entre autres maux, étant déterminant un travail sur la sensibilisation des citoyens à la prise de décision de connaissance et maîtrise des instruments juridiques mis à leur disposition.

La Journée mondiale de la justice sociale est célébrée chaque année le 20 février. Elle a été instituée par l'ONU pour renforcer l'accomplissement des objectifs proposés au Sommet mondial du développement social de 1995 visant à éliminer la pauvreté, à promouvoir le bien-être de la population et à mettre fin à la stigmatisation ou aux préjugés dans les sociétés.