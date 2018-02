Egypte: Liverpool - Pourquoi Mohamed Salah marque plus cette saison ?

En pleine forme avec Liverpool cette saison, Mohamed Salah ne fait qu'enchaîner les buts. Le Ballon d'Or africain en est à 30 inscrits en 36 matchs toutes compétitions confondues et pourrait être élu meilleur joueur de Premier League à la fin de la saison. Comment a-t-il pu en arriver là cette saison ? Pour l'attaquant égyptien, ses performances ont été possibles en partie grâce à son entraîneur, Jürgen Klopp.

« Avec l'entraîneur, ici, je joue un peu plus près du but, plus que dans les autres clubs et plus que les autres entraîneurs me l'avaient demandé », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Sky Sports. « Du coup, je suis toujours face au but et cela me donne l'opportunité de marquer. L'entraîneur me demande toujours de rester proche du but durant les entraînements », a ajouté Mohamed Salah.