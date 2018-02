Sénégal: Cameroun - Jersic 2018 - Le Président de la République instaure un Prix Spécial de l'innovation

D'après le quotidien public Cameroon Tribune, cette sixième édition connaitra des innovations majeures, dont l'attribution du prix spécial de l'innovation et du grand prix spécial du président de la République, Paul Biya, respectivement d'une valeur de trois millions et de dix millions de F CFA. Aussi, cette édition verra l'instauration du Prix de valorisation d'un montant de trois millions de F CFA.

(Ecofinance.sn Dakar)Pour le ministère de la Recherche scientifique, cette sixième édition, et singulièrement ce thème, matérialise la philosophie de la nouvelle orientation de son action articulée sur la densification du transfert des résultats de la recherche vers les secteurs économiques et la promotion de la culture de l'innovation dans le pays. L'occasion de réunir trois jours durant les organismes internationaux de recherche, les entreprises de production, les chercheurs indépendants et autres promoteurs de start-ups, qui sont appelés à formuler des propositions pour répondre scientifiquement aux besoins prioritaires de développement du Cameroun.

