Mali: Mort de deux soldats français - Un pied de nez à un chef de guerre nommé Macron

Dire que cette nouvelle attaque ciblant des soldats français engagés dans la guerre contre le terrorisme dans la zone du G5 Sahel intervient trois jours après le 54e sommet de Munich sur la sécurité et à seulement 48 heures de la table-ronde des bailleurs de fonds pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel, prévue le 23 février prochain à Bruxelles. Il faut espérer donc que ce rendez-vous sera une réussite, afin d'accélérer l'opérationnalisation de cette force conjointe qui va permettre de renforcer les moyens humains et logistiques, tel que l'avait promis le "chef de guerre" Macron, lors de son séjour au Mali.

« Les forces du mal » se sont encore manifestées dans le Nord-Est du Mali, plus précisément dans la région d'Indelimane, hier mercredi 21 février 2018, en posant une mine artisanale sur le chemin d'un convoi de militaires français de l'opération Barkhane. Deux des soldats à bord d'un véhicule blindé qui a heurté cette mine artisanale appelée par les spécialistes engin explosif improvisé (IED), sont morts et un est grièvement blessé.

