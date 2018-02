Nigeria: Des dizaines de lycéennes manquantes après une attaque de Boko Haram

Comme à Chibok il y a 4 ans, c'est une école de jeunes filles catholiques qui a été visée. Les élèves et les professeurs étaient plus de 700 au moment de l'attaque et ont tenté de s'enfuir en brousse par crainte d'être enlevés. Deux jours après, plus de cent jeunes filles sont toujours portées disparues selon la police.

Les témoins décrivent des jihadistes de Boko Haram lourdement armés, tirant en l'air et faisant exploser des grenades. Parmi leurs cibles, des magasins où chercher des vivres et du matériel, mais aussi un collège.

Au Nigeria, le spectre d'un nouveau Chibok et la crainte d'un nouvel enlèvement par Boko Haram planent. Lundi 19 février, une école de filles du village de Dapchi dans l'Etat de Yobe, dans le nord-est du pays, a été attaquée par la secte jihadiste. Aujourd'hui plusieurs dizaines d'élèves manquent toujours à l'appel, 111 selon la police. Leur sort reste flou et leurs familles s'inquiètent. Elles craignent un kidnapping de masse comme lors du rapt des 276 lycéennes de Chibok en 2014. En effet, les circonstances de l'attaque sont similaires.

