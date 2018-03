Afrique Centrale: Cameroun - Guinée équatoriale - concertation au sommet

Une rencontre, notamment rehaussée par la présence des présidents camerounais Paul Biya et équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, aux côtés de certains de leurs homologues de la CEMAC. Ce sommet est du reste rentré dans l'histoire comme celui qui a vu cet espace sous-régional rattraper le retard qu'il accusait en matière de libre circulation des personnes et des biens sur les autres sous-ensembles existant sur le continent.

Sur un plan purement sousrégional, le Cameroun et la Guinée équatoriale ont adhéré au processus d'intégration sous régionale enclenché au sein de l'espace CEMAC, qui a notamment été concrétisé lors du sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation regroupant les six pays membres qui s'est tenu à N'Djamena, la capitale tchadienne, le 31 octobre 2017.

