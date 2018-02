Mali: Mort de deux soldats français - Pourvu que l'écho de l'explosion atteigne Bruxelles

Dans une note intitulée : Retour sur le Forum « Invest in Mali », Moussa Touré, Directeur… Plus »

Ces nouvelles pertes interviennent alors que la force commune au G5 Sahel, après le galop d'essai de « Hawbi », « vache noire », suivi en janvier 2018 de l'opération « Pagnali », « tonnerre », peine encore à trouver sa vitesse de croisière faute, pour l'essentiel, de moyens. C'est dire donc si tous les regards sont désormais tournés vers Bruxelles, où s'ouvre demain vendredi la table ronde des bailleurs de fonds. On croise les doigts pour que le budget de 450 millions d'euros indispensable à l'opérationnalisation de cette force, censée à terme remplacer Barkhane, soit enfin bouclé pour faire renaître l'espoir dans les zones où sévit la pieuvre terroriste.

Ils sont au nombre de 22, les militaires français tombés au Mali depuis le lancement par François Hollande de l'opération Serval en mars 2012 pour stopper l'avancée des djihadistes qui menaçaient de faire tomber Bamako. Depuis plus de cinq ans qu'elle dure, l'intervention tricolore qui répond désormais au nom de Barkhane, malgré tout ce qu'on en dit, aura permis de circonscrire l'incendie et de « casser les reins », pour reprendre l'expression d'un général français, à la pieuvre qui, malgré tout ,aura pu essaimer dans les pays voisins.

