Afrique: Le CR Bélouizdad et l'ES Sétif passent sans difficulté

«Le large succès que nous avons réalisé au match aller nous a facilité les choses aujourd'hui dans la mesure où nous avons pu gérer la rencontre comme on le voulait, même si on pouvait la gagner. L'essentiel c'est de n'avoir pas perdu et de n'avoir déploré aucun blessé, car ce n'était pas évident par rapport à l'état du terrain et au jeu de l'adversaire »

«Malgré notre lourde défaite au match aller, nous avons essayé de faire quelque chose, mais nous avons affronté une grande équipe qui mérite amplement sa qualification qui n'est entachée d'aucune contestation. Le sort de la rencontre a été scellé au match aller en effet. En ce qui nous concerne, nous souffrons de beaucoup de problèmes et on va essayer de nous améliorer à l'avenir».

Les Maliens tentent en seconde mi-temps, notamment par Lamine Diakité qui hérite d'une passe lumineuse de Souleymane Dembélé, mais voit son tir stoppé par le gardien Abdelkader Salhi, qui évite l'égalisation à son équipe. Les tentatives maliennes vont s'avérer vaines jusqu'à ce que Sid-Ali Lakroum mette son équipe à l'abri à la 70' en inscrivant le second but.

