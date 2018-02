Togo: Les notaires togolais vont passer à l'Acte authentique électronique

Il n'y a plus besoin d'aller demander au Pasteur Edoh Komi, président de ce mouvement pour le savoir. Puisque, au… Plus »

L'opération, plus rapide et moins fastidieuse qu'auparavant, permet aussi au notaire d'être plus à l'écoute de ses clients. Le tout sans aucun surcoût pour ces derniers.

Le nouveau président de la Chambre des notaires, Me David Koffi Tsolenyanu, a pris ses fonctions jeudi. L'occasion d'annoncer des innovations comme la signature électronique des actes notariés informatisés, un processus mis en place récemment en France et qui accélère grandement l'ensemble des procédures.

