Afrique de l'Ouest: Coopération économique Turquie - CEDEAO - Istanbul accueille le tout premier forum

La Turquie qui fait partie des plus grandes économies de la planète s'intéresse ces dernières années au renforcement de sa coopération économique avec l'Afrique. Après un voyage en 2015 dans la corne de l'Afrique, son Président, Recep Tayyip Edorgan, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires, avait effectué entre février et mars 2015, une visite au goût très économique dans quatre pays ouest-africains. Notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria puis en Guinée.

Des délégations officielles des États membres au niveau ministériel, comprenant des agences de promotion des investissements, participeront aux réunions d'affaires entre gouvernements. C'est une opportunité de promouvoir des projets nationaux, selon une note de la Cedeao. Les hommes d'affaires, les associations du secteur privé évoluant dans les États membres et au niveau régional sont également attendus à ce forum qui s'intéresse, entre autres, à la construction routière, l'énergie, l'eau, le logement, l'agriculture, le tourisme, la banque et la finance.

Ce rendez-vous vise à renforcer les liens économiques entre le pays de Recep Tayyip Erdogan et l'ensemble des 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Il entend créer également des opportunités pour le commerce et l'investissement au bénéfice de ces deux espaces forts de plus de 410 millions d'habitants (Cedeao : environ 330 millions - Turquie : environ 80 millions).

Aujourd'hui, s'ouvre à Istanbul, la grande ville de Turquie, le tout-premier forum économique et d'affaires organisé conjointement par ce pays et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

