Afrique: Cara écarte Ashanti Kotoko aux tirs aux buts

En match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total disputé au stade Alphonse-Massamba-Débat à Brazzaville, le Club athlétique renaissance Aiglons (Cara) local a composté son billet pour les 16es de finale au bout du suspense face à un club mythique, l'Ashanti Kotoko de Koumassi du Ghana.

Les Brazzavillois de Cara rejoignent les Ponténégrins de La Mancha, l'autre club congolais qualifié après sa courte victoire 1-0 sur l'AS Tanda de la Côte d'Ivoire, grâce à une frappe de plus de 40 m de Guy Mbenza.

Mais l'équation des Aiglons devant Asante paraissait plus compliquée que celle des Ponténégrins devant AS Tanda. Le Cara battu à Koumassi 0-1 devait l'emporter par deux buts d'écart devant un adversaire expérimenté. Mais Il n'a pu que refaire son retard juste avant la pause sur un but chanceux. La frappe de Richy Ondongo à la 43e minute contrée, finit sa course dans les filets de Felix Annan, le portier de Kotoko.

Les locaux manquent ensuite d'inspiration. Dominés physiquement et techniquement, ils s'exposent à des contres dangereux souvent mal conclus par les attaquants ghanéens. La rencontre s'achève sur un score de parité 1-1 pour l'ensemble des deux matches.

Lors de la séance des tirs au but, les joueurs de Cara seront moins maladroits que ceux d'Asante Kokoto. Chansel Massa le portier de Cara a été très décisif. Il a arrêté deux penalties, ceux d'Amos Frimpong et Kwame Boahene, puis a donné la victoire à son club en transformant le sien. Avant de marquer le dernier penalty, il a été aidé par le poteau qui a repoussé le penalty de Jordan Opouku alors qu'Obed Owusu avait placé le sien à côté.

Chez les Aiglons, Ricchi Ondongo avait mal débuté la séance. Vers la fin de la première série, Hervé Kibongani puis Olfaga Okiélé ont tour à tour retardé la victoire de Cara.

Les deux équipes confirment une maladresse dans cet exercice, qui avait déjà été observée lors du match aller avec trois penalties manqués dans le jeu (deux côté ghanéen et un par les Congolais).

Réaction

Roger Elie Ossiété (entraîneur du Cara de Brazzaville)

« C'est vrai que ce n'était pas facile mais ce qui était plus important c'était la qualification. Il fallait briser ce mythe ; parce que les dirigeants de Cara m'ont dit que cela fait deux ans que cette équipe de Kotoko a éliminé Cara. Cette fois -ci il fallait que nous fassions le nécessaire pour passer devant cette équipe. Après cette qualification, nous devons travailler dur pour aller le plus loin possible », a commenté.