Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Je veux que Maurice devienne un sports hub de référence de l'océan Indien»

Il dit avoir des ambitions plus grandes pour Maurice. Le Premier ministre Pravind Jugnauth veut faire du pays une référence dans le sports hub. Pour ce faire, il mise sur le complexe sportif de Côte d'Or dont la pose de la première pierre a été faite ce mercredi 21 février.

«Le pays sera doté d'un joyau qui va redessiner le paysage sportif mauricien. C'est un des plus grands projets sportifs jamais réalisés à Maurice et il sera prêt pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien prévus en 2019. A terme, notre objectif est plus ambitieux. Nous voulons positionner le pays comme un acteur important de la scène sportive mondiale», soutient le Premier ministre.

Comment ? Selon Pravind Jugnauth, ce complexe sportif pourra abriter des rencontres internationales. «Je veux que Maurice devienne un sports hub de référence de l'océan Indien où des compétitions internationales se tiendront », soutient-il.

Dans son discours, le Premier ministre a expliqué que le budget total du projet était de Rs 3,1 milliards. Il assure que le complexe sera doté d'infrastructures telles que des panneaux solaires ou encore d'un système de récupération d'eau de pluie.

Quant à la construction, elle sera faite en plusieurs étapes. La création du centre aquatique est prévue du 28 février au 15 mai 2019, la construction du multipurpose gym se fera, elle, entre le 21 mars 2017 et le 23 mai 2019. Le stade de foot et les pistes synthétiques d'athlétisme se feront du 22 juin 2017 au 6 juin 2019.

Dans la même foulée, Pravind Jugnauth dit vouloir rendre le sport plus accessible à tous. Il rappelle qu'une enveloppe de Rs 300 millions est dédiée à la rénovation de toutes les infrastructures sportives à travers le pays. «Le sport élimine toutes les barrières sociales, il est un rempart contre les fléaux de la société. Il va de pair avec mon combat contre la drogue», rajoute le chef du gouvernement.

Nouvelle politique sportive

Le Premier ministre a affirmé qu'une Letter of award a déjà été remise à une compagnie internationale pour élaborer une nouvelle politique sportive sur le plan national. Celle-ci soumettra «des recommandations et des propositions qui permettront d'élever le sport mauricien à son plus haut niveau».

«Je veux augmenter le nombre d'athlètes pratiquant chaque discipline pour qu'ils œuvrent vers l'excellence. Je veux que Maurice produise des athlètes mondialement reconnus. Le complexe va créer de l'emploi autour du sport. Petit à petit, nous construisons un pays moderne pour répondre aux objectifs 2030 de mon gouvernement», poursuit Pravind Jugnauth. Le Premier ministre estime qu'à la veille des 50 ans de l'Indépendance du pays, il est important d'assurer que les valeurs telles que le dépassement de soi ou encore la discipline fassent partie de la culture mauricienne.

Projet réalisable grâce à l'aide chinoise

De son côté, Avinash Gopee, Chairman de la Mauritius Multisports Infrastructure Ltd a affirmé que la construction du complexe sportif a été rendu possible grâce à l'aide chinoise. Il rappelle que le Premier ministre s'est rendu en Chine dans le cadre d'une coopération entre Maurice et Beijing. Lors de cette rencontre, il avait été agréé qu'un financement sous forme d'un don et d'un emprunt sans intérêt serait accordé à Maurice par le gouvernement chinois. Le tout pour une somme combinée de Rs 1, 7 milliard.