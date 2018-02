Ile Maurice: Emploi - Le débat lancé sur une possibilité d'étendre l'âge de retraite à 70 ans

10 ans plus tard, les personnes âgées représentent déjà 15 % de la population, avec la barre des 200 000 franchie en 2017. D'ici 40 ans, selon les estimations, 30 % de sa population auront plus de 60 ans, soit près d'un tiers des habitants. L'espérance de vie sera alors de 80 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes.

Pousser l'âge maximum de travail jusqu'à 70 ans. Et la pension universelle de vieillesse à 65 ans. Une réflexion est lancée dans les milieux des finances à l'approche du Budget 2017/2018. Moins impopulaire que le ciblage, cette mesure peut faire économiser des milliards de roupies à l'État et régler la problématique de vieillissement de la population.

