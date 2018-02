Cote d'Ivoire/Mali: Tournoi Ufoa Féminin /1/2 finale - Les Éléphantes à 90 minutes d'une finale historique

Avec son trio composé de Fatoumata, Salimata et Agueicha, le sélectionneur Mohamed Salloum Houssein possède une "machine" capable de titiller la Côte d'Ivoire. Lala Dicko, la capitaine des Aigles du Mali et ses partenaires en sont conscientes et, elles viendront jouer crânement leur chance. Les Eléphantes sont donc averties.

Et pour cause, les "Aigles" dames du Mali sont une autre dimension, comparée aux "naïves" nigériennes qui ont pris l'eau de toute part dans cette compétition (20 buts encaissés en 3 matches).

Tia Inès, Kpaho Zoté Nina et autres Essoh Nadège, n'ont plus que l'obstacle malien pour se hisser en finale. Les Éléphantes en ont les moyens, mais les pachydermes devront encore élever le niveau de leur jeu ce mercredi 21 février 2018.

Larges vainqueurs du Mena dames du Niger (7-0), Nahi Estelle Josée et ses camarades se sont ouvertes les portes des demi-finales de la compétition. Fortes de cette brillante performance en phase de poule, Touré Clémentine et ses "filles" voient désormais grand.

Le tournoi Ufoa féminin des nations (zone B) a livré son dernier carré d'As en fin de semaine dernière. Il se constitue de la Côte d'Ivoire, du Ghana, pour la poule A et des "Supers Falcones" du Nigeria et des Aigles du Mali pour ce qui concerne le groupe B.

