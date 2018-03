Afrique: Gor Mahia assure à Malabo

Battu 2-0 à l'aller, Leones Vegetarios, représentant de la Guinée Equatoriale en Ligue des Champions, devait réaliser un exploit à domicile face au Kenyans du Gor Mahia, club à la carte de visite plus épaisse sur la scène continentale.

Il aura fallu attendre la fin de la première mi-temps à la 45ème minute, pour voir Leones Vegetarianos ouvrir le score grâce à un tir au ras le sol de Pedro Mitogo. L'espoir est donc né, les supporters du club ont commencé à brandir des affichettes sur les lesquelles on pouvait lire en espagnol « la remuntada ? Sí se puede ! » (la remontada ? oui nous pouvons). Un but qui sanctionne une première période dominée par la formation équato-guinéenne. Cette dernière aurait pu déjà ouvrir la marque à la 20e minute par Jacinto Bokung qui, excentré trouve le petit filet alors que le but était vide.

Après la reprise, les Kenyans mettent du rythme et à la 73ème minute, Owanday leur défenseur central, égalise après une percé incroyable dans la défense équato-guinéenne. Ce but viendra définitivement mettre un terme aux espoirs des locaux tenaces et emmenés par leur très remuant milieu offensif Pedro Mitogo, qui mettra quelquefois dans le vent le stoppeur Kenyan Shakana mais sans suite concrète.

L'entraîneur de Vegetarianos, Ndigui Ceda, bien que déçu se tourne déjà vers l'avenir : « nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Il faut savoir que nous sommes en inactivité. Le championnat n'a toujours pas commencé. Je ne m'attendais pas à une telle performance de mes joueurs qui ont su tenir tête à une équipe expérimenté comme le Gor Mahia. Je ne suis à la tête de Leones Vegetarianos que depuis deux mois. D'ici peu, je vais donner un nouveau visage à cette équipe ».