Togo: Le gouvernement n'est-il pas prêt à tout céder au dialogue ?

Il n'y a plus besoin d'aller demander au Pasteur Edoh Komi, président de ce mouvement pour le savoir. Puisque, au… Plus »

Il s'agit notamment de la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, qui consacre l'organisation territoriale du pays en commune, préfecture et région. De cette loi découle les décrets n°2017-141/PR du 20 décembre 2017 et n°2017-144/PR du 22 décembre 2017 qui fixent le ressort territorial et chef-lieu des 116 communes en application de l'article 2 de la loi n°2017-008 du 29 juin 2017, portant création des communes ainsi que le tout récent décret adopté en Conseil des ministres le 1er février 2018 qui précise le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune.

Le chef de gouvernement a bien fait référence au dialogue, et a salué la facilitation très doigtée avec laquelle le président ghanéen Nana Akufo Addo concilie les points de vue des différents acteurs au dialogue. Selon le premier ministre, « c'est une contribution significative et à la fois un indicateur de garantie qui nous amène davantage vers la concrétisation de la décentralisation ».

