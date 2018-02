Afrique: Asec d'Abidjan tremble mais passe

J'ai beaucoup de regrets après cette rencontre. Nous avions nos chances de qualification. Dans le jeu, nous avons montré que nous étions une bonne équipe. Techniquement, l'Asec n'était pas au-dessus de nous. Mes joueurs ont tout donné. Maintenant, il faut retourner poursuivre le travail et revenir plus fort, la prochaine fois.

On croit le vainqueur de la Ligue des champions 1998 capable de marcher sur son adversaire après ce deuxième but. Que nenni ! C'est plutôt les Buffles qui font le jeu. Ce qui permet à Julien Agognon de sauter plus haut, sur un corner, pour placer une tête, imparable (2-2, 66e). Les poulains d'Amani Yao perdent leur sérénité dès cet instant. Mais, dans un sursaut d'orgueil, ils parviennent à inscrire ce but salvateur grâce à l'instinct de buteur de Touré Amed. Auteur du bit égalisateur à Cotonou, l'attaquant burkinabè de l'Asec trompe le portier des Buffles, Souradjou Soffou (3-2, 74e). L'Asec peut souffler et voir venir pour la suite de la compétition.

