Afrique: Macron lance une « plateforme de transformation par le sport » sur le continent

Les contours de la plateforme restent encore flous. Mais on sait qu'elle sera pilotée par l'Agence française de développement (AFD) et la Banque africaine de développement (BAD), avec le soutien de la Fifa.

Tout en se disant fier de faire partie de ce projet, Gianni Infantino, le président de la Fifa, a fait savoir de son côté que « l'élection de George Weah à la présidence du Liberia a donné un nouvel élan à ce que le sport et le football en particulier peuvent faire pour l'éducation et le développement en Afrique ».

Le nouveau président du Liberia, Georges Weah, a choisi la France pour sa première visite officielle hors d'Afrique. Il a été reçu mercredi à l'Elysée par le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, en même temps que Didier Drogba er Kylian Mbappé, attaquant français d'origine camerounaise du PSG. Weah, Drogba et Mbappé ont déjeuné avec Macron pour soutenir des projets sportifs en Afrique. C'était aussi en présence des présidents de la Fédération française de foot (FFF) Noël Le Graët et de la Fifa Gianni Infantino.

