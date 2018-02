Congo-Kinshasa: Les géants miniers adressent une lettre à Kabila contre une nouvelle taxe

Les entreprises minières égratignent au passage la FEC (Fédération des entreprises du Congo), le patronat congolais, et son responsable Albert Yuma. La Chambre des mines, qui dépend de la FEC, n'a selon eux « pas été capable de communiquer et de consolider de manière satisfaisante leurs souhaits durant le réexamen du Code minier ». Dans ce contexte, ils souhaitent que leur nouveau lobby la remplace.

Les principales compagnies minières n'en restent pas là et s'associent pour dénoncer la réforme. L'agence Bloomberg révèle l'existence d'une lettre envoyée au président Joseph Kabila, où les patrons des grandes entreprises minières demandent une audience pour faire valoir leur point de vue. Le texte, synthétique et sans détour, est daté du 8 février et signé par les sept principales entreprises minières présentes en République démocratique du Congo (RDC).

Après l'adoption par le Parlement du nouveau Code minier qui instaure une redevance sur les « métaux stratégiques » avec un taux à 10% et une taxe de 50% sur les super-profits, le texte est entre les mains du chef de l'Etat, Joseph Kabila. Il avait quinze jours pour promulguer une loi mais ne donne plus aucune nouvelle depuis fin janvier.

