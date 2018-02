Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Vclub et Maniema Union se jettent en 16èmes de finales !

Le tour préliminaire des compétitions interclubs de la Caf, édition 2018, a souri aux clubs congolais. L'As Vclub de Kinshasa et Us Maniema Union de Kindu se sont qualifiés pour les 16èmes de finales, en éliminant respectivement la formation malawite de Be Forward Wanderers FC en Ligue de champions et Manga Sport du Gabon en Coupe de la Confédération.

Au tour suivant qui intervient le 6 mars prochain, avec l'entrée en lice de Dcmp et de TP Mazembe, la République Démocratique du Congo aura tous ses quatre représentants au front.

Vclub s'est qualifié après sa victoire hier mercredi 21 février face à Be Forward Wanderers, au Civo stadium de Lilongwe sur la marque de 2 buts à 1. Les buts des Congolais ont été inscrits par Jean-Marc Makusu Mundele à la 21ème minute, et Baoyi Boyombe à la 78ème minute. Vclub a donc bien malmené son adversaire, d'autant plus qu'au match aller, le 11 février, à Kinshasa, le score était de 4 buts à 0. Sur son chemin, Vclub croise Difaa El Jadida du Maroc aux 16èmes de finales, un adversaire qui a lancé un signal fort en marchant largement et littéralement sur son adversaire à l'aller, Sport Bissau Benca de la Guinée Bissau 10 buts à 0. Au retour, Difaa El Jadida n'a mieux fait qu'un nul (0-0).

Une attaque écrasante avec un score qu'on n'a pas vraiment enregistré dans ces dernières décennies.

Le match aller Vclub-Diffa El Jadida se jouera au Maroc, et le retour dix jours plus tard à Kinshasa. Vclub doit se préparer en conséquence.

Maniema Union passe in extremis

En coupe de la Confédération, Us Maniema Union s'est qualifiée de justesse. L'équipe locale a failli laisser sa peau devant son public, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, qui a accueilli son tout premier match international. La rencontre s'est soldée par un score de parité (1-1), après que Manga Sport aie raté un pénalty. Maniema Union a ouvert le score à la 18ème minute sur pénalty par Wango Mbambu. Manga Sport a égalisé de belle manière par Brahim Hassan à la 38ème minute. Puis, Diderot Lengoualama va rater le pénalty de son équipe à la 43ème minute face au gardien Landu. Si celui-ci était transformé, Maniema Union serait éliminé, malgré sa victoire étriquée à l'aller, à Franceville (1-0). Le vainqueur de la Coupe du Congo croisera en 16ème de finales, USM d'Alger, le 6 mars pour la manche aller dans ce même stade Joseph Kabila, à Kindu. Le retour se jouera le 16 mars à Alger. Le même mardi 6 mars, Dcmp entrera en lice en recevant à Kinshasa, au stade des Martyrs, Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale, avant d'aller jouer le retour à Malabo.

L'entraîneur de Manga Sport Kevin Djony a accepté sportivement l'élimination de son équipe, a félicité Maniema Union avec son public très play.

Voici les résultats aller et retour

- CNAPS (Madagascar vs KCCA (Ouganda) 2-1/0-1;

- Zanaco (Zambie) vs Gambia A.F. (Gambie) 2-0/;

- Rayon Sport (Rwanda) vs Lydia (Burundi) 1-1/1-0;

- RCK (Burkina-Faso) vs CF Mounana (Gabon) 1-0/0-2;

- AS FAN (Nigerie) vs Horoya (Guinée) 1-3/ ;

- Gor Mahia (Kenya) vs Leones Vegetarianos (Guinée-équatoriale) 2-0/1-1;

- Township Rollers (Botswana) vs Merrikh (Soudan) 3-0;

- Young Africans (Tanzanie) vs St. Louis (Seychelles) 1-0/1-1 ;

- ASAC Concorde (Mauritanie) vs E.S.T. (Tunisie) 1-1/0-2;

- AC Léopards (Congo) vs AS Port de Lomé (Togo) 2-1/1-2 (3-4);

- JKU SC (Zanzibar) vs Zesco United (Zambie) 0-0/0-7;

- Difaa EL JADIDA (MOR) vs Sport Bissau Benca (Gabon) 10-0/0-0 ;

- AS Vita (RDC) vs Forward W.(Malawi) 4-0/2-1;

- Bidvest Wits (RSA) vs Pamplemousses (Iles Maurice) 2-0;

- Bantu FC (LES) vs Mbabane Swallows (Swaziland) 2-4/3-1;

- Stade malien (Mali) vs Williamsville AC (Côte d'Ivoire) 1-1/0-1;

- ES Sétif (Algérie) vs Olympic de Bangui (RCA) 6-0/0-0 ;

- El Tahadi (Libye) vs Aduana Stars (Ghana) 1-0/0-2;

-Real Bamako (Mali) vs MFM (Nigeria) 1-1/0-1;

-AS Otoho (Congo) vs MC Alger (Algérie) 2-0/;

- Génération Foot (Sénégal) vs Misr Makassa (Egypte)... ./0-0 ;

- LISCR FC (Liberia) vs Hilal (Soudan) 1-0/0-3 ;

- Plateau UTD (Nigeria) vs Eding Sport (Cameroun) 3-0/1-0;

- Buffles Borgou (Benin) vs Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) 1-1/3-2;

- Ngaya Club (Comores) vs União Songo (Mozambique) 1-1/0-2;

- Desportivo 1ero Agosto (Angola) vs FC Platinum (Zimbabwe) 3-0/2-1;

-George (Ethiopie) vs Al Salam WAU (Sud-Soudan) ;