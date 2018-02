Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Udps - Tshibala poursuit la refonte !

Des nominations en cascade continuent à être opérées à l'Udps. Tharcisse Loseke, devenu Président Délégué depuis la tenue du dernier Congrès organisé sous l'instigation de Bruno Tshibala Nzenzhe, l'actuel Premier Ministre qui se veut, en même temps, "Héritier politique" du Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé, le 1er février 2017, à la Clinique Sainte Elisabeth, à Bruxelles et dont le corps n'a ni été rapatrié à Kinshasa, ni inhumé à N'sele, a désigné hier, les Secrétaires Exécutifs Nationaux de l'Udps.

Au terme d'une décision, il assigne des tâches précises et responsabilise des personnalités dont les noms sont repris sur la liste publiée, en fac-similé, ci-dessous, pour se préparer, dès à présent, à laver l'affront lors des prochaines joutes électorales fixées au 23 décembre 2018. Ainsi, l'Udps, du moins, pour la branche dont Bruno Tshibala est l'Autorité Morale, fera face aux empoignades électorales, peu importe la situation ou le pari. Dernièrement, le même Loseke sur ordre de Tshibala avait désigné un Secrétaire Général ainsi que ses Adjoints. Maintenant, c'était le tour des Secrétaires Exécutifs Nationaux..

Et, demain ou après, ce sera, certainement, le tour des Présidents Fédéraux, avant d'envisager d'aller à l'assaut des coins et recoins de la République. Comme quoi, l'unique cri de cœur est et demeure : "la lutta continua, victoria certa est". Autrement dit, l'Udps ne devrait nullement jouer aux abonnés absents lorsqu'il s'agira d'aligner ses candidats à tous les niveaux de la présidentielle combinée aux législatives nationales et provinciales. Mardi 20 février dernier, en marge d'une messe à Notre Dame d'Afrique, à Lemba, Tshibala qui célébrait, à la fois, le 36ème anniversaire de l'Udps et son propre anniversaire, a relancé l'appel à l'unité de l'Udps.

Déjà, à son Congrès, quoique contesté par la frange du duo Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabund, il s'était déclaré prêt à aller partout où il y a des brebis de l'Udps à vélo ou à pied, pour les ramener dans la maison. Peu avant, le 1er février 2018, lors de la célébration de l'An I de la mort de Tshisekedi, il avait exprimé la même intention de tout faire, pour rapatrier le corps de cet Albatros politique en vue de ses obsèques dignes. Tout porte à croire, au regard de l'évolution des choses, que cet homme qui n'entend plus baisser la garde, s'évertue, contre vents et marées, à mener sa barque jusqu'au bout.