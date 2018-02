Congo-Kinshasa: Mohammed Kayira, l'un des chefs des ADF, tué par l'armée congolaise

Les ADF restent un mouvement mal connu. Une partie du mystère avait été levée lors de l'offensive de 2014 mais depuis, le flou règne à nouveau. Le groupe rebelle semblerait désormais dépouillé de ses membres les plus importants. Jamil Mukulu et Kisokeranyo ont ainsi été mis hors d'état de nuire.

Sa mort a été corroborée par l'armée ougandaise. « Mohammed Kayira était le chef des opérations, affirme Richard Karemire le porte-parole des Uganda People's Defence Force (UPDF). Il était au cour de leur organisation et de leur exécution », souligne-t-il, sans pouvoir donner de précisions sur son parcours et ses origines.

