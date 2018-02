Burkina Faso: Coopération Burkina-Maroc - Un forum pour booster les échanges commerciaux

Dans le cadre de sa mission de coopération, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) accueille les 15 et 16 février 2018 à Ouagadougou, une délégation d'hommes d'affaires marocains. A l'occasion, un forum économique multisectoriel au profit du secteur privé a été initié.

Les hommes d'affaires marocains et burkinabè veulent renforcer leur coopération et contribuer à la promotion des échanges commerciaux entre leurs deux pays. C'est pourquoi, ils ont décidé dans le cadre de leur partenariat, de se retrouver pour discuter de l'avenir économique de l'Afrique. Ceci à travers un forum économique multisectoriel organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). L'ouverture officielle de ce rendez-vous a eu lieu le 15 février 2018 à Ouagadougou, en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, Zakalia Koté et celui du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Farhat Bouazza.

Le président de la Chambre de commerce et de l'Industrie du Burkina Faso, Mahamadi Savadogo, dans son mot introductif, a indiqué que le Burkina Faso depuis plus de deux décennies, a opté de bâtir une économie moderne et ouverte au monde, tout en privilégiant le secteur privé. Pour lui, son pays entretient des relations dynamiques et diversifiées avec le Royaume du Maroc. "Ces relations séculaires sont caractérisées par des échanges commerciaux, touristiques et culturels. Les entreprises à capitaux marocains au Burkina Faso révèlent à cet effet l'intensification des liens économiques entre les deux pays", a-t-il dit. A entendre le président de la CCI-BF, ces entreprises marocaines font partie des plus dynamiques. Elles exercent principalement, a-t-il précisé, dans les secteurs de la banque, des télécommunications, de la communication et des matériaux de construction.

Faire de l'espace africain un lieu de coproduction

Aussi, il a relevé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a sensiblement augmenté, passant de 12,20 milliards de FCFA en 2012 à près de 24 milliards en 2016. Ces chiffres, selon M. Savadogo, restent largement en-deçà des potentialités des deux pays, notamment en termes de flux d'exportations du Burkina Faso vers le Royaume du Maroc. Il est donc important, a-t-il soutenu, d'entreprendre des mesures afin de traduire le potentiel complémentaire existant entre l'économie des deux pays en courants d'affaires réels. "Notre volonté commune d'augmenter nos échanges commerciaux est en cohérence avec la vision panafricaniste qui est d'intensifier les échanges intra-africains", a-t-il dit.

Le Président régional de la (CGEM), Noureddine Bachiri, a fait savoir qu'il a travaillé durant une année pour que cette mission soit une réalité. Il a alors exprimé sa fierté d'être présent à ce forum qui permettra de démontrer les excellents rapports d'amitié et de coopération économique entre le Maroc et le Burkina Faso. Il a souligné que la volonté politique des deux pays est réelle, afin de faire de l'espace africain, un lieu de coproduction, de mutualisation des expertises, et partant, de co-émergence. Quant au directeur général de l'Agence de développement de l'Oriental, Mahamed Mbarki, il a exprimé sa gratitude aux Burkinabè, tout en rappelant que l'Afrique a tout pour réussir. Pour cela, il faut selon lui, des travailleurs conscients et talentueux, sans occulter la participation des hommes d'affaires.