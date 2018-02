Cote d'Ivoire/Bénin: Ligue des champions (Préliminaire retour) - Les Mimosas veulent dérouter les "Buffles" de Parakou

L'Asec mimosas reçoit ce mercredi 21 février 2018, les « Buffles » de Parakou, au stade Félix Houphouët-Boigny, en match comptant pour le tour préliminaire retour de la Ligue africaine des champions 2018.

Tenu en échec sur ses installations du stade de l'Amitié de Cotonou (1-1), le champion béninois sait que ce match à quitte ou double pour chacune des deux équipes, sera très engagé.

Sur les bords de la lagune Ebrié, le champion ivoirien voudra impressionner d'entrée et faire la différence. Conscients de la pression qui les attend dans le chaudron du "Félicia", le coach Idrissou Moutari et ses poulains qui goûtent pour la seconde fois aux délices de la plus prestigieuse des compétitions africaines, au niveau des clubs, viennent en conquérants.

De l'adversité, il y en aura forcément face au champion ivoirien, qui lui aussi veut demeurer dans la suite de la compétition.

Solides leaders de la Mtn Ligue1, les poulains du coach Amani Yao Lambert César, plus outillés, pourraient user de leur expérience de la compétition pour museler le "cendrion" venu du Bénin. Une fois encore, l'inusable Touré Ahmed, auteur du but égalisateur à Cotonou, conduira la division offensive des Mimosas.

Le club cher aux "actionnaires" affiche des statistiques qui affolent cette année en Ligue1, grâce à un jeu à la fois plaisant, doublé d'une régularité offensive rarement démentie.

Le bloc-équipe mimosas devrait tout de même jouer de prudence face à cet adversaire qui manie aussi bien le ballon et viendra sans nul doute avec un sentiment de revanche.

Et pour cause, il y a de cela 35 ans, en coupe des vainqueurs de coupe, l'Asec de Kassy Kouadio Lucien, Youssouf Fofana et autres feu N'Diaye Aboubackar "Sékou", avait fait tourner le champion béninois d'alors en bourrique sur l'ensemble des deux manches (aller-retour, victoire de l'Asec).