Angola: Les pluies torrentielles provoquent des embarras à Luanda

Les pluies intenses qui s?abattent sur la province de Moxico, dans l'est de l'Angola, ont laissé 2.330 familles… Plus »

Deux morts, un disparu et 3000 habitations inondées, telles sont les conséquences des dernières pluies torrentielles tombées sur Luanda, selon les données rendues publiques par le Service de protection civile et des pompiers.

"Notre souci majeur c'est la province de Huambo, car Alto Hama (localité) est le sommet le plus élevé de notre pays en termes de relief, et il enregistre des nombreuses décharges électriques, d'où nous appelons, une fois de plus, les citoyens à ne pas se réfugier sous les arbres quand il pleut, et à chercher plutôt des endroits sécurisés", a-t-il ajouté.

Luanda — Les pluies torrentielles qui tombent ces derniers jours sur le territoire angolais, auxquelles s'ajoute le drainage déficient des villes sont à l'origine des inondations dont souffrent les habitations et les infrastructures socio-économiques, a estimé mercredi à Luanda le commandant du Service National de Protection Civile et des Pompiers, Benção Abílio.

Plus de deux mille familles à ciel ouvert à cause des pluies

Plus de deux mille familles à ciel ouvert à cause des pluies

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.