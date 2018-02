Angola: Le pays et le Venezuela suppriment les visas

Luanda — Un Accord de suppression de visas sur les passeports diplomatiques et de service entre la République d'Angola et la République Fédérale du Venezuela a été signé mercredi à Luanda, dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Les documents ont été paraphés par Manuel Augusto et Jorge Alberto, respectivement ministres angolais des Relations Extérieures et vénézuélien du Pouvoir populaire et des Affaires Etrangères, dans le cadre de la visite que ce dernier effectue à Luanda depuis mardi.

Dans son mot de circonstance, le chef de la diplomatie angolaise a manifesté le désir de son gouvernement de fortifier les liens d'amitié et de coopération existant entre les deux pays et peuples, notamment dans les domaines économique et social.

Estimant fondamentale la diversification des relations entre Luanda et Caracas, Manuel Augusto a rappelé que l'Angola jouait son rôle dans la prévention et dans la résolution pacifique de conflits, notamment dans la Région des Grands Lacs (RDC, RCA, Soudan du Sud et le Burundi).

Pour sa part, affirmant que le Venezuela jouait, lui aussi, un rôle prépondérant dans les organisations régionales et internationales, Jorge Alberto a dit que l'Angola pourrait en tirer profit de manière objective, dans le cadre de la coopération sud-sud.

Jorge Alberto a manifesté le souhait de son pays de donner une nouvelle impulsion au partenariat existant entre les deux parties, notamment dans le secteur pétrolier.

Le ministre vénézuélien, qui effectue une visite de 24 heures à Luanda, a été reçu en audience par le chef de l'Etat angolais, João Lourenço.