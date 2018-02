Burkina Faso: Organisation des peuples africains - Le nouveau parti prône les Etats Unis d'Afrique

Le Collectif des associations des commerçants et ouvriers du Kadiogo (CACOK) était face à la presse… Plus »

Nous voulons poursuivre son œuvre parce que Thomas Sankara était un panafricaniste », a répondu du tic au tac, Me Farama à un journaliste. Pourquoi les Burkinabè devraient-ils vous croire ? « Ils doivent nous croire parce que personne d'entre nous n'a jamais trahi ses valeurs. Nous n'avons jamais gouverné. Nous proposons une vision aux Burkinabè. C'est à eux d'en décider », a-t-il encore rétorqué. Pour ce qui concerne la manière dont s'opérera la révolution, le président du parti du « phénix » a suggéré la mise en cause totale des systèmes de gouvernance néocoloniale. « Si c'est par la rue, nous le ferons. Si c'est par les urnes, nous y irons aussi », a-t-il martelé.

La seconde étape de la lutte consiste, selon le conférencier, en la création du noyau des EUA et l'abandon de l'Union africaine au profit des Etats fédérés. Ambroise Farama a justifié cette nouvelle offre politique par le fait que le « renouveau » a échoué parce que ses acteurs sont garants du néocolonialisme et le « changement » s'enlise, car ses protagonistes ont cru que ce dernier était une petite affaire. Etes-vous sankariste ? « Nous nous sommes inspirés des idées de Sankara. Nous ne devons pas nous en contenter, mais aller au-delà.

Il s'agit, selon lui, d'un combat pour la deuxième indépendance de l'Afrique. « L'Afrique aux Africains, les richesses africaines aux Africains », a-t-il clamé. La révolution proposée par l'OPA, selon Ambroise Farama, consiste à abolir les institutions burkinabè et africaines actuelles afin d'ériger de nouvelles, différentes dans leur constitution et leur mode de fonctionnement. « Elle sera fondée sur des valeurs d'intégrité, de solidarité, de culture africaine », a-t-il détaillé. La tactique, a expliqué le président de l'OPA, se fera en deux étapes. La première phase, dite interne, portée par les Etats africains est celle de la naissance des partis révolutionnaires panafricains à travers l'Afrique. La seconde sera marquée par la prise de pouvoir au niveau des Etats avec l'application de la bonne gouvernance.

Me Ambroise Farama qui a démissionné de l'Union pour la renaissance/parti sankariste «pour convenance personnelle» et ses camarades ont présenté le 21 février 2018, au cours d'une conférence de presse, à Ouagadougou, leur nouveau parti politique, dénommé l'Organisation des peuples africains, Burkina Faso (OPA-BF).

