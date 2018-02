Mali: Filière gomme arabique - L'API-Mali suscite l'intérêt d'y investir

Dans une note intitulée : Retour sur le Forum « Invest in Mali », Moussa Touré, Directeur… Plus »

« Le Mali présente de réelles opportunités dans la filière gomme arabique car il dispose d'importants peuplements d'Acacia. Mais, pour se développer, la filière a besoin de plus d'investissements privés notamment dans des pépinières, plantations et unités de transformation », souligne l'API-Mali.

Cependant, la demande mondiale de la gomme arabique n'est satisfaite qu'à 60% et ses caractéristiques de préservation font qu'elle est pratiquement irremplaçable par des substituts. Ce qui en fait une filière majeure et détentrice de nombreuses possibilités, comme favoriser les cultures vivrières ou légumineuses, explique l'équipe de Moussa Touré.

Dans la présentation de l'API-Mali, l'on indique que la gomme arabique, résine naturelle et végétale provenant de l'acacia et est produite uniquement sur la bande sahélienne. Au Mali, les bassins de production sont concentrés dans les régions de Kayes, Sikasso, Koulikoro et le District de Bamako.

Lors des différentes sessions des intervenants qualifiés ont mis en exergue le riche potentiel et les perspectives économiques du Mali en général et du secteur de la gomme arabique en particulier.

Sous la thématique « Rencontre d'affaires : investir et entreprendre dans la gomme arabique au Mali », cet évènement a réuni les investisseurs, entrepreneurs et talents de la diaspora malienne afin de les informer sur le potentiel du secteur de la gomme arabique au Mali.

En marge du forum international d'investisseurs « Invest in Mali », selon une note intitulée : Retour sur le Forum « Invest in Mali », l'Agence pour la Promotion des Investissements (API Mali) en étroite collaboration avec le Cadre Intégré Renforcé (CIR Mali) a organisé une rencontre d'affaires le 16 décembre 2017 à l'Hôtel de l'Industrie de Paris.

