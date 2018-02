Togo: Les professionnels de médias s'imprègnent des reformes mises en oeuvre

La Cellule Climat des Affaires (CCA) organise depuis ce mercredi 21 février 2018 à Lomé, une rencontre sur la problématique du climat des affaires à l'endroit des professionnels de médias et ceux pour trois (3) jours.

Placé sous le thème « Climat des Affaires au Togo : Concepts, Reformes et Perspectives », cette rencontre sera consacrée à plusieurs indicateurs notamment le transfert de propriété, la création d'entreprise, l'obtention de permis de construire, l'accès à l'électricité, l'exécution de contrat, le commerce transfrontalier, le paiement d'impôts et taxes et l'accès au crédit.

Cette rencontre selon le coordonateur de la Cellule Climat des Affaires, Sandra Johnson va permettre aux médias de s'imprégner davantage de la méthodologie d'évaluation des différents indicateurs, de cerner tout le contour des reformes mises en oeuvre et d'assurer la veille quant à l'effectivité desdites reformes.

Pour sa part, le président de l'Observatoire Togolais des Médias (OTM), Aimé EKPE, a déclaré que les professionnels de médias ont été associés à cette rencontre de formation et dinformation pour servir de canal de relais d'information à l0a population.

« La Cellule Climat des Affaires a organisé ce séminaire à l'endroit des journalistes des médias publics et privés pour qu'ils servent de courant de transfert à la population.

Après cette formation, les journalistes vont donc informer les populations par rapport à comment il faut faire le transfert d'une propriété car il ya beaucoup de problèmes liés à des permis de construire », a déclaré le président de lOTM.

Outre les professionnels de médias, la rencontre a vu la participation des acteurs des structures responsables des différentes réformes mises en oeuvre, des personnes ressources et des membres de l'équipe de CCA.

La Cellule Climat des Affaires a pour mission, outre la coordination des efforts interministériels pour assurer une synergie et une efficacité de l'action gouvernementale, de veiller à la mise en œuvre effective des réformes et, ensemble avec les acteurs des médias, au niveau national et au niveau international, mettre en place un plan de diffusion et de sensibilisation sur les différentes reformes au bonheur des populations bénéficiaires.