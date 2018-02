Deux soldats français ont été tués et un autre blessé mercredi dans l'explosion d'une… Plus »

Se réjouissant du bilan de l'événement, Moussa Touré, Directeur Général de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali avance : « Invest in Mali n'est que le début d'une nouvelle dynamique ; nous allons réfléchir d'ici la prochaine édition à des événements intermédiaires Invest in Bamako, Invest in Gao, Invest in Kayes, etc. Le Mali doit redevenir un pays qui démocratise l'investissement. C'est ça le pari du Mali ! ».

Ces annonces concernent la réalisation de projets tels que la construction d'une nouvelle cimenterie à Diago avec un investissement de 20 milliards de francs CFA par la société Ciments et Matériaux du Mali SA (CMM), le projet de construction de conteneurs de production d'électricité solaires mobiles en milieu rural avec un investissement de 7 milliards de francs CFA de l'entreprise AfricaGreenTec, l'implantation d'une usine de production d'emballages en carton d'un investissement de 7 milliards de francs CFA portée par la société SAFALIM Printing and Packing Mali.

