Cote d'Ivoire: Un forum sur l'autonomisation des femmes et l'accès à l'éducation des filles, le 5 mars à Abidjan

Dakar — AllAfrica Global Media organise le 5 mars prochain, à Abidjan, un forum de haut niveau sur "L'autonomisation économique des femmes et l'accès des filles à l'éducation dans le monde rural", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette plateforme d'informations générales sur l'Afrique veut ainsi "réitérer sa forte implication dans le développement communautaire, principalement celui des filles et femmes africaines", explique ce communiqué.

De façon exceptionnelle, la manifestation se tiendra trois jours avant la journée du 08 mars, Journée mondiale de la femme, et "verra la participation de hautes personnalités africaines de la vie politique, économique et sociale qui œuvrent pour la cause féminine".

La rencontre d'Abidjan vise trois objectifs, dont le premier consiste à "mobiliser les parties prenantes, en particulier les organisations de défense des droits des femmes et les femmes elles-mêmes, au niveau local et accroître la sensibilisation".

Elle cherche aussi à "remobiliser les partenaires, générer des promesses d'action et évaluer l'impact de l'éducation des filles et des femmes en milieu rural sur leur autonomisation".

"Enfin, l'occasion sera donnée à Abidjan de démontrer un leadership et un engagement de haut niveau pour d'une part, fixer des priorités d'action, et d'autre part d'indiquer les voies et moyens idoines pour donner la chance aux filles d'accéder à une éducation de base et une formation de qualité", expliquent encore les organisateurs.

Les participants vont "montrer" à cette occasion "comment l'Etat, les hommes d'affaires et la société civile peuvent travailler de concert pour atteindre des résultats concrets, quant à l'éducation des filles en particulier [et] leur scolarisation dans la perspective de leur autonomisation à travers des exemples tirés du monde rural".

"Ils démontreront la nécessité de promouvoir la participation politique, le leadership et l'autonomisation des filles et des femmes africaines mais aussi montrer comment l'autonomisation des femmes peut-elle être vectrice d'émergence."