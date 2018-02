Des premiers témoignages qui semblent mettre est cause le chauffeur de bus qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et, vu l'allure à laquelle il roulait, le choc était inévitable, selon ces témoins du drame.

Un autre témoin abonde dans le même sens : « J'ai assisté à toute la tragédie car la voiture qui me transportait était juste derrière le car Ndiaga-Ndiaye. J'étais terrifié, mais le courage et la maîtrise de notre chauffeur nous a sauvés ».

Je suis tombé sur le drame à cause d'un énorme bouchon de voitures. Un brusque coup de freinage d'un véhicule a attiré l'attention de tous les passagers, on est alors descendu pour voir ce qui s'est passé.

La grande faucheuse a encore endeuillé le Magal de Porokhane, cérémonie religieuse dédiée à Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba. La violence du choc a laissé sur le carreau 9 morts et 37 blessés évacués au centre de santé de Nioro et au Centre hospitalier régional de Kaolack.

