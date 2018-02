Cote d'Ivoire: 2e édition Didiga festival - Magic System en invité spécial à Yacolidabouo

En prélude à la deuxième édition de la plateforme pluriculturelle prévue du 23 au 25 mars à Yacolidabouo (Soubré), un lancement s'est tenu le 20 février à 17h, au Centre national de recherche de tradition orale (ex Grto) de Cocody-Danga.

Nombreux sont les invités qui portaient sur les épaules une écharpe chaussant ainsi un tic du professeur Zadi Zaourou. Les visages étaient bien connus pour être des proches de l'illustre homme. Ou encore des proches de son frère aîné, le président Zadi Kessy Marcel. Son épouse Kany Zadi, marraine de l'école maternelle de yacoli, était présente aux côtés du professeur Séry Bailly, caution morale du Didiga festival dont c'était mardi dernier, au Cnrto, le lancement de la deuxième édition. Pour cette édition, les organisateurs ont obtenu en guise d'invité spécial, le groupe Magic System représenté par le directeur de Gaou production, à qui le commissaire général a tenu à réitérer sa gratitude pour leur implication à la réussite de la cérémonie, en dépit d'une offre concurrentielle et plus alléchante financièrement en Afrique du sud. Les chanteurs d'Anoumambo ont fait triompher la magie du patriotisme.

Eugène Zadi, le commissaire général, a aussi exprimé sa gratitude aux professeurs Séry Bailly et Paulin Zigui Kolea qui a donné un avant-goût de la tâche qui lui incombe en traduisant un poème au long cours dit par Ble Wanguy, l'un des chanteurs Tohourou qui effectuera le déplacement avec Guinan et Tapé Oré Félix. Du 23 au 25 mars, il y aura aussi 6 temps forts déclinés par le commissaire général. Le kessy Tour, une sorte de tourisme intelligent de l'intérieur pour partager la vision de modèle économique développé à l'aune de la proximité par le président Zadi Kessy Marcel. Ce même jour, la nuit du conte sera l'occasion de revivre avec Obin Manféi, conteur et musicien ivoirien qui aura su défricher en faveur l'éclosion de cet art. Avec lui, Thérèse Yao (Ma famille) et bien d'autres conteurs locaux et étrangers qui vont distiller au public des valeurs, des vertus car le conte est une sorte d'initiation.

L'art gastronomique sera au rendez-vous le jour 2 avec ce qui est convenu d'appeler le banquet bété et qui permettra de découvrir les mets (Tikliti, Siako, Yroyoko... ) présentés dans d'excellentes conditions d'hygiène et avec des produits sains, devançant ainsi ce recours à la cuisine bio clamée aujourd'hui par l'occident et les sociétés de haute consommation.

Le volet scientifique n'est pas négligé au cours du Bottey, par une communication du professeur Séry Bailly, véritable conscience morale qui permettra de déboucher sur un débat enrichi par le professeur Zigui Kolea, Asalfo et l'auditoire.

L'Espace jeune donnera droit à des spectacles avec une prestation de Magic system, des tohourou, des poètes Gobè Ble, Bouda, et Yro Yougbo, du mythique groupe Zekeligba, d'Anninka. Ces derniers, gérés depuis la Corée, ont donné un aperçu de leurs talents au cours du lancement, mardi dernier. Ils n'étaient pas seuls : Alain Tailly, accompagné du flutiste pastoral, Siriki, transfuge de l'Edec, ont apporté leurs contributions, de même que la compagnie Didiga avec des figures comme Papouet, Fohé, Wabéhi et bien d'autres.

Présente l'an dernier, la ville jumelle de Parme, (Italie) est attendue. Avec Fraternité-matin comme partenaire, le Didiga festival s'annonce comme un grand moment d'ouverture en perspective.