Les travaux de construction et de réhabilitation en cours à Attécoubé, Yopougon et Abobo ont été visités par le ministre des Infrastructures économiques.

Le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Koffi Kouakou, s'est inquiété, hier, de l'obstruction de certains ouvrages d'assainissement récemment réalisés ou en cours de construction dans les communes d'Attécoubé, de Yopougon et d'Abobo où il a effectué une visite de travail. Aussi, a-t-il invité les maires à davantage d'efforts pour sensibiliser les populations à ne pas boucher les canaux d'évacuation des eaux pluviales. « Aidez-nous à entretenir et valoriser les investissements que le Chef de l'État a bien voulu faire pour améliorer les déplacements de ses concitoyens », a-t-il lancé. Amédé Koffi Kouakou a justifié cette inquiétude par les risques de dégradation accélérée des routes réhabilités (ou en cours de réfection) avec la saison des pluies qui s'annonce. D'autant plus que pour lui, « les œuvres réalisées sont déjà envahies par les sachets et bouteilles en plastique dès la première pluie. Et cela peut endommager gravement les voies si d'autres grosses pluies arrivent ». Il n'a pas manqué de rappeler aux populations de construire des fosses septiques à leur domicile et de pas raccorder leurs dispositifs d'assainissement aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.

À Attécoubé, Amédé Koffi Kouakou est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'aménagement au Carrefour-Policier. Il voulait aussi s'assurer de ce que le dispositif d'assainissement en cours de réalisation au point critique proche de la mosquée située quelques dizaines de mètres plus loin permet déjà d'éviter les inondations dans cette zone. À l'étape de Yopougon, le ministre s'est fait expliquer le déroulement des travaux de canaux de drainage des eaux de pluie à la Gesco et de l'aménagement du point critique situé sur l'axe commissariat du 23e arrondissement de police et le lycée moderne d'Andokoi. Il a aussi vérifié la qualité des travaux de réhabilitation de certaines portions de route entre le carrefour Samaké et le Zoo, à Abobo.