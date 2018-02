Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët Boigny - Une formation pour renforcer les connaissances des fonctionnaires gouvernementaux

L'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) abrite depuis lundi le cours régional de politique commercial de l'organisation mondiale du commerce.

Université Félix Houphouët Boigny : Une formation pour renforcer les connaissances des fonctionnaires gouvernementaux

Le cours régional de politique commercial de l'organisation mondiale du commerce (Omc) qui a lieu depuis lundi à l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) est destinée aux fonctionnaires gouvernementaux qui ont une bonne connaissance de l'Omc et qui interviennent directement dans la mise en œuvre de ses accords.

La cérémonie d'ouverture de cet évènement a été présidée par le ministre du commerce de l'artisanat et des Pme Souleymane Diarrassouba. Il a expliqué que cette formation vise à offrir aux fonctionnaires gouvernementaux des pays de l'Afrique francophone l'occasion de renforcer leurs connaissances. Cela, en vue d'une parfaite maîtrise des règles et procédures de l'Omc, une très bonne compréhension des défis à traiter pour mieux tirer profit du commerce international et une meilleure appropriation des mécanismes et opportunités au service de la promotion de la participation de l'Afrique au Commerce mondiale. Le ministre a par ailleurs indiqué que dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, il est fixé depuis 2002 l'objectif de développer le commerce intra africain. Et aussi que la mise en œuvre des décisions se décline dans les projets d'investissements, dans les infrastructures dédiées au commerce avec notamment la réalisation de la connectivité numérique (développement de l'internet, des process e-commerce, e-paiement, etc.) et physique (avec les routes et corridors transfrontaliers, les chemins de fer, le développement du transport aérien, etc.).

« Elle s'entend également dans la construction du grand chantier de la Zone de Libre Echange continentale Africaine, la ZLECA, pour laquelle les Chefs d'Etat sont fermement engagés. En soutien à cette initiative, le processus d'industrialisation de l'Afrique qui n'est plus une option, est également lancé afin d'élargir son offre de produits avec pour impact sur le niveau de commerce intra africain actuellement inférieur à 15% ». ; a-t-il souligné. En indiquant que c'est dans cette dynamique que le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a décliné dans l'axe 3 du Plan national de développement (Pnd) 2016-2020 sa vision de transformer l'économie nationale par son industrialisation en raison de ses énormes potentialités dans l'agro-industrie. Le ministre Souleymane Diarrassouba a aussi déclaré que « les flux d'exportation (cacao, anacarde, coton, hévéa, ... ) qui impactent positivement notre balance commerciale, n'ont pas non plus été neutres sur le taux de croissance du PIB estimé à 7.6% à fin 2017. Ce qui permet, selon la Banque Mondiale, à la Côte d'ivoire d'être classée en 2ième et 4ième rang dans le classement des pays avec un taux de croissance de PIB les plus rapides, respectivement en Afrique subsaharienne et dans le monde. Elle s'entend également dans la construction du grand chantier de la Zone de Libre Echange continentale Africaine, la ZLECA, pour laquelle les Chefs d'Etat sont fermement engagés ».

La clôture de la formation qui dure deux mois est prévue pour le 13 avril 2018. Pour le directeur de l'Ensea, Dr Kouadio Hugues après la première session du cours régional de politique commercial de l'organisation mondiale du commerce, qui s'est déroulée du 07 août au 29 septembre, 2017 dans son école, avec la participation de quinze pays ; le renouvellement de la confiance en la Côte d'ivoire et à l'Ensea est le fruit conjugué d'un bilan très satisfaisant de la première session et de l'engagement du gouvernement, à travers le ministère de tutelle, le ministère du plan et du développement et le ministère en charge du commerce.