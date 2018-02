Cote d'Ivoire: Hommage - Les militants du vieux parti magnifient Bédié à Yamoussoukro

Au-delà des militants et militantes du Pdci Rda, cette cérémonie, a indiqué Dibahi Dodo Amedé, concerne tous les Ivoiriens reconnaissant aux actions de Henri Konan Bédié. Ainsi, a-t-il fait savoir, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels et mêmes les partis politiques sont attendus.

« Le président Henri Konan Bédié, deuxième Président de la République de Côte d'Ivoire, mérite que les militants et militantes du Pdci-Rda lui rendent un hommage national pour des raisons évidentes d'ordre politique, historique et social. Il a été de toute sa vie active au cœur du développement de la Côte d'Ivoire et de la survie du Pdci-Rda, son parti », s'est justifié le conférencier, le député Dibahi Dodo Amedé, président du comité d'organisation de la cérémonie d'hommage à Henri Konan Bédié, prévue le 10 mars, à la place Jean Paul II de Yamoussoukro. A l'initiative du Réseau des cadres Pdci-Notre héritage.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.