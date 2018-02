Cote d'Ivoire: Daoukro - Des étudiants prônent la culture de l'effort

Akoto Olivier a, séance tenante, pris l'engagement de prendre en charge, l'organisation de cette journée carrière chaque année, afin de fournir plus d'informations aux élèves désireux de poursuivre leurs études dans ce sens. Il a aussi promis d'organiser le bal des bacheliers, à compter de cette année, avec la venue d'artistes de renom, pour féliciter les élèves qui ont bien travaillé au cours de l'année scolaire. Le député a saisi cette occasion pour condamner tout élève qui s'adonne aux pratiques malsaines : se donner des congés obligatoires et forcés, par exemple.

Le député de Daoukro et N'Gattakro commune et sous-préfecture, Akoto Olivier, parrain de la cérémonie, s'est félicité de cette initiative des étudiants de l'Inphb de Yamoussoukro, école d'excellence de la Côte d'Ivoire, de venir encourager leurs cadets à la culture de l'effort pour leur insertion professionnelle. «C'est un modèle de comportement à suivre, un altruisme qui ne dit pas son nom, une initiative pour amener nos enfants à s'éloigner de la facilité », a-t-il ajouté.

Kouassi Baudoin Wenceslas, président de cette association, dira que cette journée carrière qui sera désormais pérennisée, a pour objectif de mobiliser leurs cadets à l'ardeur au travail. « C'est grâce à cette valeur que l'on peut avoir une bonne insertion socio-professionnelle demain. Je ne peux que leur conseiller le travail et leur dire de ne pas se fier au gain facile. Les difficultés font partie intégrante de la vie et sont les matières premières du bonheur. Sans difficultés, l'on ne peut parvenir au bonheur. Seuls ceux qui arrivent à les surmonter sont heureux », a-t-il conseillé aux nombreux élèves qui ont effectué le déplacement.

