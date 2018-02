«L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social avec comme président Bruno Tshibala devra travailler avec dernière énergie afin de pérenniser de façon concrète la vision de Feu Etienne Tshisekedi, puisque ce dernier, dans sa lutte était comparé à Nelson Mandela et autres grands politiques du monde pour avoir privilégié au premier plan l'intérêt du peuple congolais», a-t-il ajouté. Prêchant au peuple d'une manière concise l'évangile du jour, le prédicateur a établi les parallélismes avec la parole qu'avait prêché Jésus-Christ sur la libération des captifs. D'où, le parti d'Etienne Tshisekedi devrait prioriser les intérêts du peuple congolais afin de lui offrir une vie idéale.

Sur ce même fil d'idées, le prêtre a demandé à l'auguste assemblée d'observer une minute de silence en mémoire d'Etienne Tshisekedi disparu inopinément alors qu'il n'avait combattu que pour le peuple congolais et non pour ses intérêts intestinaux.

Cette célébration s'est faite en présence de plusieurs personnalités du gouvernement Tshibala, des natifs de la commune de Lemba et fidèles de l'église catholique dans une ambiance frétillante. La première lecture évangélique de la rencontre a été tirée du livre d'Ezéchiel 36 et l'évangile, lui-même, était tiré du livre de Luc. Dans son homélie du jour, le prêtre a, de prime à bord, rappelé le fameux slogan du parti " le peuple d'abord" pour lequel Etienne Tshisekedi de son vivant s'est battu énergiquement et sans répit pour donner au peuple congolais ce qui serait de meilleur, en invoquant sur une longue liste, les mérites du sphinx de Limete.

